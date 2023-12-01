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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة سابقة: المشاركة في الانتخابات مسؤولية واستكمال للحلم والطريق

الدكتورة مي البطران
الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب السابق

شاركت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب السابق، وخبيرة العلاقات المستقبلية السياسية والاقتصادية والتكنولوجية في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب حماة الوطن لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.


وقالت البطران، أن تأييدنا لفترة رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي جاء إيمانا منا بأن الشعب والرئيس شركاء طريق في تحقيق حلم مصر الجديدة فنحن شركاء في الحلم بجمهورية جديدة قاعدتها حياة كريمة وترتكز على تنمية مستقبل أمن مفعم بالأمل.


وشددت البطران، في تصريحات لها اليوم، على أن مسئولية المشاركة هي جزء محوري لا يتجزأ من المواطنة وان المشاركة ليست اختيارا حيث ان الشعب والرئيس شركاء في الحلم والطريق الذي بدأ منذ عام 2014 وأن تلك الانتخابات محطة هامة في استكمال الطريق.


واكدت مي البطران أننا نؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من خلال واقع نعيشه ومستقبل نحلم به معا.


وأشادت البطران بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن واستقرار الوطن والمنطقة وتؤثر على السلم والأمن الدوليين. 


ودعت البطران، المصريين في الداخل والخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها مواطنة مسئولة وحق دستوري وواجب وطني يجب علينا جميعا ان نشارك فيه معولة على الوعي الوطني في المشاركة الانتخابية لبناء وطن يجمعنا.

عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية حزب حماة الوطن مجلس النواب القضية الفلسطينية

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