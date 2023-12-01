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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كتلة الحوار تعلن عن إقامة غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج

الدكتور باسل عادل،
الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار

أطلقت كتلة الحوار غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، حيث يشارك في غرفة العمليات أعضاء مجلس أمناء كتلة الحوار و فريق عمل يعمل على مدار الساعة على التواصل مع العديد من الدول ، وذلك بداية من اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبلين أيام تصويت المصريين فى الخارج .  

وأكدت كتلة الحوار، على حرصها  لمتابعة العملية الانتخابية وقد تم عقد عدة اجتماعات عبر منصة زوم مع المصريين بالخارج للترتيب حول حشد المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لأنه حق وطني لكل مواطن مصري سواء فى الداخل أو الخارج .

 

وتابعت كتلة الحوار أن الانتخابات الرئاسية أحد تطبيقات الديموقراطية التي تكرس لممارسة حق دستوري اصيل وتفعيل إراده الناخبين نحو مستقبل أفضل، فتلك الخطوات يسجلها التاريخ نحو بناء دوله الحقوق والواجبات.

ودعت الكتلة أبناء الجاليات المصرية حول العالم النزول والمشاركة بقوة لتوصيل رسالة للعالم بوعى الشعب المصري وقد أعلنت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل،  تدشين "حملة شارك" بمحافظة الاقصر ، وذلك لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ،و إن الحملة تهدف إلى التعريف بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي ولا تدعم مرشحًا بعينه.
 

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