الانتخابات الرئاسية.. مصر تنتصر في معركة التطور والتنمية| وأبناء الجاليات يسطّرون ملحمة

سطّر المصريون فى دول العالم ملحمة وطنية أمام لجان الاقتراع بالسفارات، حيث احتشد أبناء الجالية المصرية من مختلف دول العالم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 رافعين الأعلام المصرية وأيضا صور الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة فى التصويت.

انتخابات المصريين بالخارج

وانطلق تصويت المصريين في الخارج في كل من بوليفيا وكندا والولايات المتحدة وكوبا وفنزويلا بـ الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وانطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 خارج البلاد، اليوم الجمعة، الأول من ديسمبر 2023، حيث بدأ التصويت من التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية.

وشهدت سفارة مصر في العاصمة الروسية موسكو، توافد أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في أول أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد.

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، حاملين أعلام مصر.



ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدي روسيا، على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

المصريين بالخارج



وقال عدد من الناخبين إن مشاركتهم فى تصويت المصريين فى الخارج ، تعد مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريين في الداخل وكذلك الخارج حريصون على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتى يشعر بها حتى أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم عند عودتهم.

ارتفع صوت الزغاريد المصرية ممزوجة بالأغاني الوطنية في السفارة المصرية بأبوظبي والتي غلب عليها مشاركة السيدات المصريات، حاملين الأعلام المصرية داخل مقر السفارة، فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية بالخارج.

كما شهد مقر القنصلية المصرية في جنيف، عقب انتهاء صلاة الجمعة، توافدا كثيفا لأبناء الجالية المصرية في جنيف وما حولها من مناطق القطاع الفرنسي من سويسرا؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية.

شارك عشرات الشباب والفتيات والرجال والسيدات صباح اليوم الجمعة داخل القنصلية المصرية بدولة قطر، فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وسط أجواء تملؤها البهجة للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى.

وشهد محيط القنصلة وأماكن استقبال المصريين بدولة قطر بالورود والعصائر وزجاجات المياه، ترحيبًا بالجالية المصرية المتواجدة بقطر أثناء مشاركتهم فى انتخابات الرئاسة الخاصة بدولتهم.

وأجرت غرفة عمليات وزارة الهجرة اتصالا مع عدد من الجاليات المصرية في الدول الخليجية مثل جدة وسلطنة عمان، وذلك لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج والتى تنعقد لمدة 3 أيام.

الانتخابات الرئاسية

وأجرى السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات اتصالا عبر تطبيق زووم مع الجاليات المصرية، لمعرفة كل تفاصيل العملية الانتخابية في البعثات الدبلوماسية المصرية في دول العالم.



واطمأن السفير عمرو عباس على أعداد الأتوبيسات التي نقلت المصريين المتواجدين في الأماكن البعيدة عن مقرات البعثات الدبلوماسية، حيث قطع بعض المصريين في سلطنة عمان أكثر من 1200 كيلو متر للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأكدت وزارة الهجرة، أن الانتخابات تستمر على مدار هذه الأيام في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.



وخصصت وزارة الهجرة رقمين للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:0220543411 أو على الرقم: 022054341.



من جانبه قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن هناك توافدا كبيرا من أبناء الجالية المصرية بالسعودية في اليوم الأول للانتخابات في الخارج للتجمع أمام السفارة المصرية بالرياض للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.



واضاف "حنفي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المصريين بالخارج كانوا حريصين على المشاركة فى العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر باختيار رئيسها، مؤكداً على دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها السفارة المصرية في السعودية، من أجل توفير كل سبل الراحة واليسر في انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن هذا التوافد جاء تعبيرا عن حبهم لوطنهم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

العملية الانتخابية

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.



ونيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

ويتم إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 خارج البلاد لمدة 3 أيام هي: 1 و2 و2023/12/3، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت آلاء برانية، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية تجني اليوم ثمار 10 سنوات استثمار في العملية السياسية، لافتة إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي ساقت لنا طبيعة المشهد والإقبال الكثيف.



وأضافت، كانت هناك استعدادات كبيرة لكل مؤسسات الدولة للانتخابات، والهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور كبير من خلال التنسيق مع كل السفارات والقنصليات".



وتابعت: "هناك متابعة دقيقة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، علاوة على إطلاق الغرفة المركزية للمتابعة البصرية التي نستدل منها على أن الدولة تقف على قدم المساواة أمام جميع المرشحين بالانتخابات الرئاسية".



وأكدت "برانية"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تضمن عملية انتخابية نزيهة وشفافة أمام العالم كله، موضحة أن هناك مشاركة واسعة في كل دول العالم رغم التحديات اللوجستية في عملية الاقتراع للمصريين بالخارج.

