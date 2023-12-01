6000 ناخب.. تفاصيل العملية الانتخابية الرئاسية في البحرين| صور

انطلقت صباح اليوم الجمعة 1 ديسمبر عملية التصويت بـ الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بالخارج، حيث يصوت أبناء الجاليات المصرية المنتشرين حول العالم ولمدة ثلاثة أيام؛ لاختيار رئيس مصر القادم من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية جديدة تنتهي في عام 2020.

10 ملفات تحتاج حلولا

وتضم قائمة المرشحين النهائية في الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمزا لنجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين وآخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.

ويبحث أبناء مصر عن حلول لعدد من الملفات الهامة مع بدء مصر فترة رئاسية جديدة أبرزها الملف الاقتصادي، حيث يواجه الاقتصادي المحلي تداعيات وتحديات بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها العالم منذ العام 2019 وحتى اليوم، وتزايد التوترات الجيوسياسية إقليميا ودوليا مما ضاعف من فاتورة الأعباء.

6000 ناخب في البحرين

في هذا الصدد، قال الدكتور رامي لبيب، أحد أعضاء الجالية المصرية في مملكة البحرين: نحن متواجدين من امام السفارة المصرية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة ليلا وذلك لمدة 3 ايام، مشيراً إلى أن الاقبال كثيف للغاية وهناك مشاركات متميزة من المرأة الاطفال والاسر، عدد الجالية 32 الف منهم من مقيد في كشوف الناخبين (11 ألف ) ومن المتوقع ان يكون هناك نسبة التصويت 6000.

وأضاف لبيب: إن المواطن المصري بالخارج لا ينفصل عن المصري الموجود بالداخل المصري ، مشيراً إلى أن الملف الاقتصادي من اولويات الدولة المصرية خلال الفترة القادمة، ونأمل ان يتحقق مزيد من الانجازات و أن يكون هناك استكمال للمشروعات القومية.

وتابع: شعبة الهجرة قدمت تسهيلات مميزة مثل مبادرة الاعفاء الجمركي، مبادرة الشهادات الدولارية ، فضلاً عن مبادرة المشروعات السكنية، كما أن هناك شركة يتم تأسيسها وهي" شركة المصريين بالخارج" ، ومن المقرر أن يتم طرحها في البورصة لرجال الاعمال وصغار المستثمرين .

وأوضح: نشيد بجهود وزارة الهجرة متمثلة في السفيرة سها جندي ، ومكتب الوزيرة على التواصل الدائم مع المصريين في الخارج والتواصل المباشر مع المصريين الموجودين في مملكة البحرين ، كما نشكر البعثة الدبلوماسية الجديدة على جهدها الكبير في ادارة العملية الانتخابية وتيسير على المصريين في الخارج

واختتم: تم التواصل يا فندم مع رجال الاعمال والمصانع والشركات في مملكة البحرين، للسماح للعاملين في المصانع والشركات للتيسير لهم والتصويت. ومن هزا ومن هزا المجال انا بنحب نشكر مملكة البحرين على المعمولة الجالية المصرية، مشيراً إلى أن تم تقسيم مجموعة المتطوعين الى 7 مجموعات؛ مجموعة للحشد والمتابعة موجودة بسبع مدن منفصلة في البحرين لتغطية جميع نقاط تجمع المصريين في مملكة البحرين، وهناك جزء من المتطوعين لحشد واستقبال المصوتين من المملكة العربية السعودية الشقيقة في مناطق الخبر والدمام بقؤب المسافة مع البحرين.

الانتخابات الرئاسية المصرية في البحرين

الانتخابات الرئاسية المصرية في البحرين

الانتخابات الرئاسية المصرية في البحرين

الانتخابات الرئاسية المصرية في البحرين

الانتخابات الرئاسية المصرية في البحرين

الانتخابات الرئاسية المصرية في البحرين

الانتخابات الرئاسية المصرية في البحرين

الانتخابات الرئاسية المصرية في البحرين