عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة بالشيوخ: المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ومسئولية قومية

النائبة ريهام عفيفي
النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشاركة المصريين في الخارج، في العرس الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2024.

وقالت النائبة ريهام عفيفي، في تصريحات صحفية: إن المشهد الانتخابي في الخارج يؤكد مدى حرص المصريين المقيمين في الخارج على المشاركة السياسية وبناء دولتهم، لا سيما وأن العملية الانتخابية ستستمر حتى الثالث من شهر ديسمبر الجاري، وهو ما يمنح المصريين في الخارج فرصة كبيرة للإدلاء بأصواتهم.

واستطردت قائلة: الجاليات المصرية بالخارج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، لعبت دورا كبيرا في هذا العرس الديمقراطي، وهو ما تجلي وضوحه في اصطفاف المصريين منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم، واختيار مرشحهم لتولي مهام رئيس الجمهورية.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلي الدور الذى بذلته وزارة الخارجية فى الأيام الماضية لمتابعة الاستعدادات قبل انطلاق الماراثون الانتخابي.

وقالت إن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عن كثب، وتتلقى جميع أسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية وتقوم بالرد عليها، وهو ما يعكس الدور الهام الذي تلعبه أجهزة الدولة المعنية في إدارة ومتابعة الانتخابات الرئاسية.

وطالبت النائبة ريهام عفيفي، بضرورة مشاركة المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق بدءا من يوم 10 ديسمبر المقبل ،لممارسة حقهم الدستوري وتقديم صورة مشرفة العالم .وقالت :المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني ومسئولية قومية وتشاركية بين جميع فئات الشعب .

وتستمر الانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين في الخارج  لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية بالعالم.

المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية الانتخابات السفارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

محدش يجرؤ | منشور صادم من عبد الملك يخص الزمالك

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

من “هربيك” إلى “قبلت اعتذارك”| القصة الكاملة لصلح عمرو أديب ومحمد رمضان.. وتدخل سعودي حل الأزمة

موضوعات متعلقة

الجالية المصرية بالبحرين تشارك بملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية 2024

الأشراف: أدعو الجميع أن يذهبوا لصندوق الانتخابات لنقول للرئيس السيسي كلنا معاك

ترشيحاتنا

55 نائبا بالكونجرس الأمريكي يطالبون بإرسال مستشفى ميداني إلى سواحل غزة

بينهم مصر وقطر.. بلينكن: بحثت مستقبل غزة مع وزراء الخارجية العرب

وزير النقل: تطوير الموانئ المصرية رفع مؤشر الأداء اللوجستي 11 مركزا

القاهرة الإخبارية: نقل مصابي قصف الاحتلال إلى مستشفى ناصر في خان يونس

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر .. مواصفات وأسعار وصور

السفارة المصرية في لوس أنجلوس تبدأ التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ميني بان كيك| أحلى وأرخص من المحلات

رقم غير متوقع.. سعر فستان نادين نسيب نجيم في دبي يثير الجدل

أغلبها في الساقين.. أعراض تحذيرية واضحة تدل على ارتفاع الكوليسترول بالدم

10 فوائد لتناول عين الجمل يوميا

فيديو

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ