نائبة بالشيوخ: المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ومسئولية قومية

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشاركة المصريين في الخارج، في العرس الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2024.

وقالت النائبة ريهام عفيفي، في تصريحات صحفية: إن المشهد الانتخابي في الخارج يؤكد مدى حرص المصريين المقيمين في الخارج على المشاركة السياسية وبناء دولتهم، لا سيما وأن العملية الانتخابية ستستمر حتى الثالث من شهر ديسمبر الجاري، وهو ما يمنح المصريين في الخارج فرصة كبيرة للإدلاء بأصواتهم.

واستطردت قائلة: الجاليات المصرية بالخارج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، لعبت دورا كبيرا في هذا العرس الديمقراطي، وهو ما تجلي وضوحه في اصطفاف المصريين منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم، واختيار مرشحهم لتولي مهام رئيس الجمهورية.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلي الدور الذى بذلته وزارة الخارجية فى الأيام الماضية لمتابعة الاستعدادات قبل انطلاق الماراثون الانتخابي.

وقالت إن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عن كثب، وتتلقى جميع أسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية وتقوم بالرد عليها، وهو ما يعكس الدور الهام الذي تلعبه أجهزة الدولة المعنية في إدارة ومتابعة الانتخابات الرئاسية.

وطالبت النائبة ريهام عفيفي، بضرورة مشاركة المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق بدءا من يوم 10 ديسمبر المقبل ،لممارسة حقهم الدستوري وتقديم صورة مشرفة العالم .وقالت :المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني ومسئولية قومية وتشاركية بين جميع فئات الشعب .

وتستمر الانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين في الخارج لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية بالعالم.