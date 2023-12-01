55 نائبا بالكونجرس الأمريكي يطالبون بإرسال مستشفى ميداني إلى سواحل غزة

طالب 55 نائبا بالكونجرس الأمريكي، ينتمون للحزبين الجمهوري والديمقراطي، بنشر سفن تضم مستشفيات ميدانية على ساحل قطاع غزة.

وأرسل النواب في الكونجرس رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يحثونه فيها على نشر سفينتي مستشفيات في حوزة الجيش الأمريكي؛ من أجل علاج المدنيين الجرحى من غزة، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأوضحت الصحيفة أن المبادرة جاءت من النائبين الديمقراطي براد شنايدر، والجمهوري روبرت أدرهولت، ويدعوان إلى نشر السفن في “المياه قبالة غزة”، رغم أن هذا غير مرجح؛ بسبب الأضرار التي لحقت بميناء غزة في الغارات الجوية الإسرائيلية.

وعلاوة على ذلك، فإن ميناء غزة غير مناسب لرسو مثل هذه السفن الكبيرة، وبناء على هذا؛ فإن الدول التي أعلنت عن خطط لإرسال سفن مستشفيات، تقوم بنشرها في مصر من أجل الرسو قبالة ساحل العريش، ووصل مستشفى عائم من فرنسا إلى هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع.