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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام غزة : 15000 شهيد و37 ألف جريح ضحايا العدوان الإسرائيلي

ارشيفي
ارشيفي

ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الي أكثر من (15 ألف) شهيد و(37 ألف) جريح، و(6500 مفقود) تحت الأنقاض.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان له الي ان المساعدات التي دخلت إلى غزة لا تغطي 1% من احتياجات الفلسطينيين في القطاع

وبين أن المنظمات الدولية التي تعمل في قطاع غزة مقصرة بشكل ملحوظ وجهودها غير كافية، موضحا إصابة عشرات الفلسطينيين اليوم يضافون إلى نحو 37 ألف مصاب منذ بداية العدوان

وحمل مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن الحرب الوحشية على قطاع غزة مشيرا الي ان قطاع غزة في حاجة إلى دخول ألف شاحنة مساعدات بالإضافة لنحو مليون لتر من الوقود بشكل يومي

ودعا كذلك الاعلام الحكومي  الدول العربية وكل العالم بإدخال مستشفيات ميدانية إلى غزة لإنقاذ عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى وكذلك إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض

كما وجه الام الحكومي طلبا الي المنظمات الأممية بالقيام بدورها المطلوب في حماية المستشفيات والمرافق الحيوية

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