رئيس النادي المصري بباريس: الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية بداية مشرقة

قال مختار العشري، رئيس النادي المصري بباريس، إن هناك لجنتين في باريس ومارسليا لإدلاء المصريين في فرنسا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن مقر التصويت في باريس، داخل السفارة المصرية.



وأضاف مختار العشري، رئيس النادي المصري بباريس، خلال حواره عبر فضائية “دي ام سي”: “ الانتخابات بدأت الساعة 9 صباحا، حيث تدفق عدد كبير من الناخبين على اللجان، خاصة الشباب، وهي بداية مشرقة”.

وأشار مختار العشري، رئيس النادي المصري بباريس، إلى أنه كان هناك إقبال كثيف من المصريين بفرنسا على الانتخاب، لافتا إلى أنه بعد الساعة 10 صباحا كان هناك ضغط من الناخبين، ثم قلت الأعداد؛ بسبب وقت العمل، والساعة 5 مساء، عاد المصريون للانتخاب مجددا.