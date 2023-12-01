انتخابات الرئاسة 2024.. برلماني: المصريون في الخارج دائما يكسبون رهان الوطنية

قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن إقبال المصريين في الخارج على الإدلاء بأصواتهم في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، يستحق الإشادة والتقدير، ودائما يكسبون رهان الوطنية، سواء في دعم الدولة، أو التمثيل المشرف في المحفل الانتخابي.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الأيام القادمة ستشهد إقبالا أكبر؛ نتيجة الإجازات في عدد من الدول، والتي تعبر عن معدن الشعب المصري الأصيل في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يختارون فيه من يحكمهم لولاية رئاسية جديدة.

ولفت عبد العزيز، إلى أن المصريين في الخارج بدأوا الاقتراع في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، في 121 دولة، وسط أجواء احتفالية، وسعادة غامرة، في جو يسوده المحبة، والتوحد خلف الوطن لمواجهة التحديات.