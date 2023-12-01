خالد تاج الدين يشارك بصوته من السعودية في انتخابات الرئاسة

أدلى الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين بصوته في انتخابات الرئاسة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير طارق المليجى قنصل عام مصر فى الرياض، حيث يتواجد خالد في السعودية، من اجل المشاركة في كتابة أغانى عدة مسرحيات بموسم الرياض، وانطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا للمصريين المقيمين في الخارج .

الانتخابات الرئاسية

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم وتأييد، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً.

أعمال خالد تاج الدين

وكان الشاعر والمطرب خالد تاج الدين، طرح في شهر مايو الماضي، أغنية الفيل له في أول ألبوم راب له.

خالد تاج الدين - أغنية الفيل

وتعتبر "الفيل" الأغنية السابعة والكليب السادس لـ خالد تاج الدين، في عالم الراب، الذي أعلن عن خوضه هذه التجربة لحبه الأصيل لفن الراب.

وقد طرح من قبل أغنية شكسبير، يخربيتك زن، خشب زان، وآداب اعلام وكاچو الذي صورهما في لبنان، كما قدم دويتو راب بعنوان "آخر مترو" مع أمير صلاح نجم فرقة بلاك تيما.

أعمال خالد تاج الدين

الجدير بالذكر، أن تاج الدين تعاون مؤخرًا مع سلطان الطرب "چورج وسوف" حيث كتب أغنية "نص عمري" رثاء في وفاة ابنه، وقد تصدرت الأغنية محركات البحث علي جوجل، لتصبح التريند رقم ١ في الوطن العربي خلال ٢٤ ساعة.

كما طرح أغنية "العمر كله" للمطرب "بهاء سلطان"، والتي قاربت الـ ٣ مليون مشاهدة في غضون أيام قليلة علي موقع الفيديوهات يوتيوب، ويستعد لتعاون جديد معه في أغنية جديدة بعنوان "شكر خاص" التي من المقرر طرحها قريبًا في الأسواق.

خالد تاج الدين