أفاد نبأ عاجل، نقلته العربية، اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل بعد الاشتباه في تسلل طائرة مسيرة.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لصواريخ كتائب القسام تحلق في سماء تل أبيب، ولا أنباء عن القتلي في إسرائيل.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أنها قصفت تل أبيب بالصواريخ.

كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة متمركزة في بيت حانون .

وسبق أن أعلن الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 137 من الأسرى لا يزالون محتجزين في قطاع غزة بعد عودة 110 إلى ديارهم.