فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة استئناف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار استهداف المدنيين وهدم المنازل فوق رؤوسهم.

وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الجمعة، من استمرار هذا العدوان الدوري على حياة المواطنين الفلسطينيين وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة وأن أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع تحت القصف ولا مكان آخر أمامهم يلجؤون اليه في ظل انعدام وشح توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

أكدت أن قصف الاحتلال المتواصل يطال المدنيين الفلسطينيين ولا زال غير ملتزم وينتهك القانون الدولي وقواعده في حماية المدنيين، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان فوراً، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".