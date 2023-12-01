حسام موافي يكشف كيفية انقسام النواة في الخلية.. فيديو

روى الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، موقفا بينه وبين نجل شقيقته حول كيفية انقسام النواة في الخلية وفق لقوله الله تعالى «فالق الحب والنوى».

وقال الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الخلية يتواجد بها نواة لذا فالخلايا تنقسم بعد انقسام النواة، معلقا: هناك خلايا في الجسم أخرى لا تنقسم؛ معللا ذلك بـ الـDNA في النواة.

أكد الدكتور حسام موافي أن أي خلية تضاعف كمية الـDNA يؤدي لانقسام النواة، معللا ذلك بأن الخلايا المتعملقة هي التي تكبر ولا تنقسم؛ بسبب عدم كفاية عمل الـDNA مرتين.

تدبر آيات القرآن

واستكمل حسام موافي: القرآن به معجزات عظيمة والله تعالى قال «فالق الحب والنوى»، وتدبر آيات القرآن ومعرفتها أمر عظيم، وكل كلمة في القرآن لها معان كثيرة، ودراسة اللغة العربية يمتاز بها رجال الدين؛ لمعرفة موقف الكلمة ومرادفها.

وحول أزمة غزة، اختتم حسام موافي: ندعو من قلوبنا لأشقائنا في غزة، لعل تكون تلك الأزمة نهاية إسرائيل ومن يساعدها.