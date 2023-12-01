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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أدعم السيسي.. برلمانية تشيد بإقبال المصريين في الخارج على التصويت بانتخابات الرئاسة

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الإقبال الكبير من المصريين في الخارج، على صناديق الاقتراع، اليوم، للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024، في أولى أيامها، تؤكد مدى وعيهم، وإدراكهم لأهمية هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لها، اليوم الجمعة، بما شاهدته على مدار اليوم الأول من تصويت المصريين في الخارج، داخل 137 مقرا للسفارات والقنصليات في 121 دولة، مشيرة إلى أن الأجواء كانت بمثابة احتفالية في حب مصر.

وأكدت حياة خطاب، أن الإقبال الواسع من المصريين بالخارج، يعد خير بداية للانتخابات الرئاسية المصرة، مطالبة جموع المصريين بالداخل والخارج بضرورة المشاركة، خاصة أن التصويت في تلك الانتخابات، حق وواجب دستوري على كل مواطن.

وأعلنت النائبة حياة خطاب، دعمها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي؛ لاستكمال ما بدأه من إنجازات في كل المجالات على مدار السنوات السابقة، مشيرة إلى أن محيطنا الإقليمي يشهد العديد من التحديات والتهديدات على المستويات كافة، والتي تتطلب انتخاب السيسي رئيسا للبلاد؛ لمواجهتها.

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