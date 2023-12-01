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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرة في الملعب الأمريكي..حماس تكشف موقفها من تجديد الهدنة مع الاحتلال

حماس
حماس

أعلن القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أسامة حمدان انه تم ابلاغ الوسطاء استعداد الحركة لتجديد التهدئة والكرة الآن في الملعب الأمريكي.

وأكد القيادي في حركة حماس ان الاحتلال هو من بدأ القصف اليوم والمقاومة ردت على عدوانه.

كما أشار الي ان قوات الاحتلال تعمدت أمس مغالطة الوسطاء عبر طلب الإفراج عن 10 مجندات من الأسرى، والنوايا الإسرائيلية كانت استمرار القتال منذ البداية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت في وقت سابق ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي الي 109 شهداء ومئات الجرحى منذ انتهاء التهدئة وتجدد عدوان الإحتلال الإسرائيلي اليوم.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق قد أكد في وقت سابق ان قوات الاحتلال استأنفت عدوانها على المدنيين وزاد من جرائمه بمنعه للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح متجاوزاً كل القوانين الدولية.

وذكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس : شعبنا البطل ومقاومتنا الباسلة سيفشلان كل خططه ولن ينجح في تحقيق أهدافه.

وكانت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني سجلت خلال امس الخميس إضافة إلى الليلة الماضية وصباحًا 30 حالة اعتقال بينهم أفراد من عائلة شهيدي القدس، و18 مواطنًا من بلدة بدو شمال غرب القدس تم اعتقالهم صباح اليوم.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان لها. الي انه؛ تلقيها  بلاغات لـ20 مواطناً من البلدة لمقابلة مخابرات الاحتلال يوم الأحد القادم

كما بينت أيضا ارتفاع  حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 3390 حالة اعتقال.

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