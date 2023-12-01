مخالف لبنود الهدنة.. حماس تكشف طلبا غريبا وجهته قوات الاحتلال إليها

قال أسامة حمدان، القيادي حركة حماس، إن قوات الاحتلال مارست الكذب، حيث طالبت بإطلاق سراح مجندين، على اعتبار أنهما من المدنيين، وذلك في مخالفة لبنود اتفاق التهدئة.

وشدد حمدان، في تصريحات له، على أن الاحتلال أحبط جهود تجديد التهدئة؛ لأنه اكتشف أن مسار التهدئة يدمر روايته، ويعزز مصداقية المقاومة، بحسب وكالة “شهاب” الفلسطينية.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي لم يفرق بين شمال وجنوب القطاع، وعدد الشهداء الذين ارتقوا فيهما، متقارب بين مناطق شمال وجنوب غزة، على الرغم من دعوة الاحتلال للسكان إلى النزوح نحو الجنوب.