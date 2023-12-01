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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحة الدقهلية وجامعة المنصورة تنظمان فعالية للتوعية باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة و بالتعاون مع جامعة المنصورة فعالية مشتركة  للتوعية باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك بالمراكز الطبية الثلاثة بالجامعة.
 

شارك بالفعالية من جانب مديرية الصحة الدكتورة ايمان سلامة مدير إدارة الأمومة والطفولة والدكتورة فاطمة عبد الرحمن مدير إدارة الثقافة الصحية ومن الجامعة الدكتورة  هيام  فتحي أستاذ الصحة النفسية بكلية الطب والدكتورة سحر الدكروري أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية  وبحضور الدكتورة غادة القنيشي وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع  علاوة على الدكتورة  نسرين عمر عضو مجلس النواب والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز.  

 

واستعرضت  الفعالية  الخدمات المقدمة من كلا الجهتين وطرق الإحالة  إلى جانب أرقام التواصل والخطوط الساخنة لخدمة السيدات الناجيات من العنف.

 

الدقهلية الامومة والطفولة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مديرية الصحة وكيل الوزارة مناهضة العنف ضد المرأة مجلس النواب

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