جيش الاحتلال: قتالنا ضد حماس يشمل كل الوسائل المتاحة برا وبحرا وجوا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن أهدافنا واضحة في قطاع غزة، وسنواصل تفكيك حماس واستعادة المخطوفين.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال، في بيان: “قتالنا ضد حماس في قطاع غزة سيكون بكل الوسائل المتاحة، برا وبحرا وجوا” .

وفي سياق متصل، أفاد نبأ عاجل، نقلته العربية، اليوم الجمعة، بأن صفارات الإنذار تدوي في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل؛ بعد الاشتباه في تسلل طائرة مسيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، لصواريخ كتائب القسام وهي تحلق في سماء تل أبيب، دون أنباء عن قتلى في إسرائيل.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أنها قصفت تل أبيب بالصواريخ.