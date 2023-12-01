هل هناك علاقة بين ضيق التنفس وجرثومة المعدة.. حسام موافي يرد

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على سؤال هل هناك علاقة بين ضيق التنفس و الإصابة بجرثومة المعدة.

وقال الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن ضيق التنفس مرتبط بالنهجان، لافتا إلى أن القلب قد يكون سببا في هذا النهجان بسبب خلل الضربات التي لا تسجلها أشعة الإيكو.

جرثومة المعدة وألم الصدر



وأكد الدكتور حسام موافي أن جرثومة المعدة وألم الصدر والتدخين قد يسببان ضيق التنفس، منوها أن النهجان قد يكون حالة نفسية في صورة مميزة.

واستكمل حسام موافي: أطالب المدخن بالتوقف لأنه أساس من أسس النهجان؛ لأن الرئة التي تعتبر أضعف عضو في الجسم هي التي تسبب ذلك النهجان، معلقا: التوقف عن التدخين يحتاج عزيمة؛ لأن الله سيسأل كل شخص عن ماله فيما أنفقه.

واختتم حسام موافي: هناك أنواع للنهجان نفسي يسمى بالتنهيد.