رئيس حزب المستقلين الجدد: الانتخابات الرئاسية 2024 الأكثر زخما| فيديو

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الانتخابات الرئاسية 2024، تعتبر أكثر الانتخابات التي تشهد زخمًا، سواء من خلال الحراك من المستقلين أوالأحزاب السياسية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن إقبال المصريين في الخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية؛ هو نتاج حركة سياسية وتحولا كبيرا، في ظل اهتمام كبير بالمصريين في الخارج من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، وتسهيلات كبيرة تُقدم لهم لضمان ممارسة حقهم الدستوري.

وانطلقت اليوم عمليات الاقتراع، حيث تجرى عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد 3،2،1 من ديسمبر الجاري.