خط أحمر لن نسمح بتجاوزه.. مصر تجدد رفضها التهجير القسري للفلسطينيين بعد انهيار الهدنة

جددت مصر إعلان موقفها من انهيار الهدنة في قطاع غزة، بتأكيد موقف الرفض الراسخ لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج حدود أراضيهم.

وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أدانت مصر بشدة، انهيار الهدنة، وتجدد القصف العنيف والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة؛ مما أسفر عن تجدد سقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين.

واعتبرت مصر، هذا الأمر، انتكاسة خطيرة، واستهانة من الجانب الإسرائيلي بكافة الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة؛ حقنا لدماء الفلسطينيين الأبرياء، وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع.

وحذرت مصر من مغبة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ودعاوى المسئولين الإسرائيليين المشجعة على تهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة، في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولكافة أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949.

وجددت وزارة الخارجة، تشديدها على موقف مصر الراسخ الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضهم، باعتباره خطا أحمر لن يتم السماح بتجاوزه.

وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، والأجهزة الأممية المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسئولياتها تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف محاولات وخطط دفعهم للنزوح خارج بلادهم، مؤكدة أهمية التنفيذ الفعلي للقرارين الصادرين عن مجلس الأمن والجمعية العامة في هذا الشأن.