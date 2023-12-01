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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجالية المصرية بروسيا: توافدنا للتصويت بالانتخابات رغم الطقس شديد البرودة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، إنه بدأ اليوم توافد المواطنين في التاسعة صباح اليوم أمام اللجان الانتخابية في ضوء طقس شديد البرودة، ألا أن المواطنين توافدوا على المقرات الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم. 

الجالية المصرية بروسيا تتحدث عن الانتخابات 

وأضاف "العيسوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية عبر قناة "تن"، أنه كان هناك حرص من المواطنين على التوافد والانتخاب على الرغم من الطقس، ويوجد سعادة واضحة بين الناخبين، وهو ما يدل على ثقافة ووعي المصريين في الخارج وحبه لدولته، وكان عرس انتخابي بالفعل. 

وتابع أن الجالية المصرية في روسيا حوالي 40 ألف شخص في أكثر من مكان مختلف، إذ أن مساحة روسيا ضخمة باعتبارها أكبر دولة في العالم، "الناس بتيجي من أماكن كتيرة عشان تدلي بأصواتها".  

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