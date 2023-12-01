لاعبون آخرون.. الاحتلال يعلق على انفجار مستودع أسلحة للحوثيين في اليمن

ألمح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، اليوم الجمعة، إلى أن إسرائيل لم تكن وراء الانفجار في اليمن، والذي زعمت بعض التقارير الإعلامية أنه كان هجومًا على مستودع أسلحة للحوثيين.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن "اليمن والحوثيين يبقون المنطقة بأكملها مشغولة، وليس فقط إسرائيل، بل وأيضاً الولايات المتحدة والدول العربية الأخرى"، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأشار "هجاري" إلى أنه لا يمكنه التعليق إلا على الأمور المتعلقة بالجيش الإسرائيلي، مؤكدا "لن أعلق على ما لم يفعله الجيش الإسرائيلي" وتابع: "هناك لاعبون آخرون في المنطقة".