ليبيا تطلق سراح أربعة من أعضاء حركة حماس

أطلقت السلطات الليبية، اليوم الجمعة سراح أربعة من أعضاء حماس اعتقلوا في 2016 بطلب من الولايات المتحدة.

واعتقلت الشرطة الليبية الرجال الأربعة – مروان الأشقر وابنه براء ومؤيد عابد ونسيب شبير – في عام 2016 بناء على طلب من الولايات المتحدة، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وذكرت تقارير إخبارية أن الأربعة عناصر أُدينوا بتهريب الأسلحة وحُكم عليهم في عام 2019 بالسجن لمدد تتراوح بين 17 و22 عامًا.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه تم تصوير الأربعة على متن طائرة خاصة متوجهة إلى إسطنبول في وقت سابق اليوم ومن المتوقع أن يسافروا إلى قطر، التي تواصل استضافة قيادة حماس أثناء التوسط في المحادثات بين الحركة وإسرائيل.

وتواصلت وكالة الصحافة الفرنسية مع مصدر في وزارة العدل في الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا، لكنه رفض التعليق على واقعة الإفراج عن عناصر حماس.

واعتقلت الأجهزة الأمنية "خلية حماس" في أكتوبر 2016، وخضعوا للمحاكمة في عام 2017 وصدرت في حقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 16 إلى 22 عاما.

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وشهدت طرابلس بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل شهرين تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين ومنددة بإسرائيل.