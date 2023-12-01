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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بحماة الوطن يحذر من الانسياق وراء دعوات عدم المشاركة في الانتخابات

المهندس كريم إمام،
المهندس كريم إمام، خلال المؤتمر

قال المهندس كريم إمام، أمين أمانة الشباب المركزية لحزب حماة الوطن، إن الحزب كان من أول الأحزاب التي أعلنت دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف كريم إمام خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الذي تنظمه أمانة الشباب المركزية لحزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان "معاك يا ريس"، أن ما شغل بال المواطنين مؤخرا هو ارتفاع الأسعار للسلع أو اختفاء بعضها ونسينا حاجة مهمة جدا وهي أننا في وقت من الأوقات لم نكن نعرف نخرج من بيوتنا أو نتحرك في الجمهورية كلها.

وتابع: لو تحدثنا في هذه النقطة فإننا نتحدث عن الأمن والاستقرار وهذا هو الموضوع الذي كان يشغل بالي دائماً، موجها الشكر لله ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي من بداية حربة على الإرهاب من اول يوم حتي هذه اللحظة في نشر الأمن والأمان داخل المجتمع والقضاء على الإرهاب نهائيا، لافتا إلى أن الرئيس السيسى راهن على الشعب خلال حربة للإرهاب وكسب الرهان .

وأشار أمين أمانة الشباب، إلى أن حماة الوطن هو أول الأحزاب التي بدأت الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كما أنهم أول حزب سياسي يلتزم بتعليماته بترشيد الانفاق على الدعاية الانتخابية وتوجيه الأموال التي ستصرف على الدعاية لدعم أهالي غزة .

وحذر كريم إمام، المواطنين من الانسياق وراء الدعوات الخبيثة التي تطالب المواطنين بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لا يحتاج إلى أصواتهم وأنه سوف ينجح في الانتخابات بدونهم، مطالبا الجميع بضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة الحق الدستوري في التصويت والادلاء بأصواتهم.

عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الشباب حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي

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