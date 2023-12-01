أستاذ دراسات بيئية يكشف معاناة الدول النامية بشأن التغيرات المناخية

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن الدول النامية تواجه مشكلة بشأن التغيرات المناخية بسبب التمويل، والدول النامية تبحث عن النظم والإدارة مثل المشروعات لمواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، مثل مشروعات الطاقة، ومشروعات تحلية المياه، ومشروعات خاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي.

التغيرات المناخية

وأضاف "سمعان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن كل تلك المشروعات سيتم تمويلها من قبل الدول المتقدمة، من خلال صندوق الأضرار والخسائر الذي تم تفعيله بعد جهود مصرية ضخمة في مؤتمر شرم الشيخ الماضي للضغط على الدول المتقدمة.

وتابع، أن مصر نفذت عدد من البرامج لمواجهة التغيرات المناخية، منها برنامج لخفض الانبعاثات، وبرنامج للطاقة، ويوجد جهود كبيرة وواضحة من قبل مصر في هذا الصدد.