صفوت الديب: حماس تعلم ما وراء اتخاذ قرار الحرب في 7 أكتوبر

قال اللواء صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، إن نجاح إسرائيل في العملية على قطاع غزة، هو أمر صعب، رغم قلة العتاد العسكري لحركة حماس.

وأوضح صفوت الديب، خلال لقائه مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الفكر الفلسطيني مستمر وقائم جيلا بعد جيل، وهو المقاومة وتحرير الأرض.

تجهيز مسرح العمليات

وأشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، إلى أن حماس تعلم ما وراء اتخاذ قرار الحرب في 7 أكتوبر، والقيادة في حماس نجحوا في تجهيز مسرح العمليات الذي يعد 90% من النجاح، والذي ينقسم لتجهيز “هندسي، إداري، اتصالاتي”.

وأضاف اللواء صفوت الديب: لو فقدت الاتصالات في الحرب؛ لكانت فشلت العملية واستمرار السيطرة طول الوقت أمر ضروري.