بيت العيلة المصرية بالرياض: إقبال غير متوقع من المصريين على مقرات انتخابات الرئاسة

قال الدكتور حسن الجراحي، رئيس بيت العيلة المصرية بالرياض، إن اليوم كان المشهد الانتخابي رائع ولم يسبق له مثيل، خاصة أن المملكة العربية السعودية بها أكبر جالية مصرية في العالم بعدد 3 مليون نسمة، وهي الدولة الوحيدة التي تشكل طوائف الشعب المصري المختلف بكل فئاته.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

أضاف "الجراحي"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر "زوم" في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن اليوم يوجد إقبال كبير من المصريين على لجان الانتخابات، وهو إقبال غير متوقع أكثر مما كان متوقع من قبل المسؤولين، على الرغم من الظروف في المملكة العربية السعودية التي تختلف عن كل الدول.

وتابع، أنه يوجد قنصلية في جدة وقنصلية في الرياض، وهما مقر الانتخاب داخل المملكة، والبعض تحمل الانتقال آلاف الكيلومتر من أجل الانتخاب، وهو ما يدل على حرص المصريين على الانتخاب.

واستكمل، أن انتخابات المصريين في الخارج هي رؤية مسبقة لنتائج الانتخابات في الداخل، والمصريين في الخارج مؤشر قوي للانتخابات.