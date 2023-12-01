عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيت العيلة المصرية بالرياض: إقبال غير متوقع من المصريين على مقرات انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور حسن الجراحي، رئيس بيت العيلة المصرية بالرياض، إن اليوم كان المشهد الانتخابي رائع ولم يسبق له مثيل، خاصة أن المملكة العربية السعودية بها أكبر جالية مصرية في العالم بعدد 3 مليون نسمة، وهي الدولة الوحيدة التي تشكل طوائف الشعب المصري المختلف بكل فئاته. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

أضاف "الجراحي"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر "زوم" في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن اليوم يوجد إقبال كبير من المصريين على لجان الانتخابات، وهو إقبال غير متوقع أكثر مما كان متوقع من قبل المسؤولين، على الرغم من الظروف في المملكة العربية السعودية التي تختلف عن كل الدول. 

وتابع، أنه يوجد قنصلية في جدة وقنصلية في الرياض، وهما مقر الانتخاب داخل المملكة، والبعض تحمل الانتقال آلاف الكيلومتر من أجل الانتخاب، وهو ما يدل على حرص المصريين على الانتخاب. 

واستكمل، أن انتخابات المصريين في الخارج هي رؤية مسبقة لنتائج الانتخابات في الداخل، والمصريين في الخارج مؤشر قوي للانتخابات. 

الانتخابات الرئاسية المشهد الانتخابي الشعب المصري برنامج التاسعة قناة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

إحالة المعدّ للتحقيق | إجراء رادع في الزمالك يخص زيزو

موضوعات متعلقة

أستاذ دراسات بيئية يكشف معاناة الدول النامية بشأن التغيرات المناخية

أستاذ دراسات بيئية: دبلوماسية مصر يعود لها فضل تفعيل صندوق الخسائر والأضرار

الجالية المصرية بروسيا: توافدنا للتصويت بالانتخابات رغم الطقس شديد البرودة

ممثل الجالية المصرية بالكويت: نازلين نقف جنب بلدنا ونوصل رسالة للعالم

سفيرنا في إيطاليا: منظمات عديدة طلبت متابعة الانتخابات الرئاسية

سفيرنا بإيطاليا: لم نواجه أي مشكلة في أول يوم من انتخابات الرئاسة

قنصل مصر في شيكاغو: نتوقع زيادة الإقبال على الانتخابات السبت والأحد

رئيس الجالية المصرية بالكويت: الجميع حريص على المشاركة في الانتخابات

ترشيحاتنا

عمرو أديب يفجر مفاجأة عن انهيار الدولار بالسوق السوداء

القصف في الشمال والجنوب.. غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوي في أسدود وقاعدة حتسور الجوية| فيديو

رئيس الجالية المصرية في ألمانيا: تواجدنا أمام مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتحها

ريال مدريد يسعى لضم الصفقة الحلم.. من هو؟

تظاهرات حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن تنديداً بالعدوان على غزة.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

بالأسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

سعودي كلمة السر| محمد رمضان يعتذر.. وعمرو أديب يفعلها خلال أيام ..ما القصة؟

فيديو

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ