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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجالية المصرية في بريطانيا: الناخبون تحدوا برودة الطقس لاستخدام حقهم الدستوري

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال مصطفى رجب، عضو الجالية المصرية في بريطانيا، إن يوجد اهتمام من المصريين واستخدام حقهم الدستوري في الانتخاب على الرغم من الطقس شديد البرودة، وكان هناك إقبال غير متوقع على صناديق الانتخابات، وظهرت ثمار فريق العمل على مدار الشهرين الماضيين. 

الجالية المصرية في بريطانيا تتحدث عن الانتخابات 

وأضاف "رجب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن المشاهد أمام اللجان الانتخابية كان سعيد للجميع، وكان بعض المتطوعين يعملون على أكمل وجه لتسهيل العملية الانتخابية، خاصة مع أصحاب الاحتياجات الخاصة، وتم مساعدتهم، وتم توزيع بعض الهدايا والمشروبات على المواطنين، "اليوم مازال أمامه نص ساعة، وان شاء الله ننتهي بعدد مش بطال اليوم". 

وتابع، أنه يوجد حافلات ستأتي غدا وبعد غد، ومن المتوقع أن تأتي أرقام أكبر، ونتائج المشاركة في الانتخابات الحالية سيكون أكبر من الانتخابات الماضية حسب ما يتوقع، "السبت والحد ننتظر فيه إقبال أكبر خلال الفترة المقبلة". 

واستكمل أن بريطانيا بها مقر انتخابي واحد فقط، ويتم التركيز على سكان لندن، باعتبارهم الأقرب من المقر الانتخابي في ضوء بعد المسافة، موضحا أن أعداء الوطن كانوا يحاولون إحباط عزيمة المواطنين قبل المشاركة في الانتخابات، ولكن كان هناك حملة مضادة من قبل الجالية المصرية في ضرورة المشاركة في الانتخابات وأن تتخطى النسبة الانتخابات الماضية لإثبات مدى وعي المواطن المصري. 

الجالية المصرية في بريطانيا الانتخابات برنامج التاسعة العملية الانتخابية

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