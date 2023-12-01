عبد السند يمامة: ترشحي في الانتخابات الرئاسية ليس طموحًا شخصيًا

أكد المرشح الرئاسي، عبد السند يمامة، أن لديه أهداف من الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أن الهدف هو إنقاذ مصر، وليس طموحًا شخصيًا.

وقال "يمامة" خلال لقائه خاص بفضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، إنني منذ دخولي حزب الوفد؛ تربيت على المسئولية، متابعًا: "أعلم أنني في كل خطواتي جاد، وأتحرى الحلال في الرزق".

وواصل تصريحاته: "نحسب الأيام القادمة بالساعات، وليس الأيام، وفي ظل المركزية في إدارة الحملة؛ ندير العملية بخريطة لـ 27 محافظة، وهناك اتصال بكل المحافظات عبر فريق العمل للحملة، والممثلين في المحافظات، مفيش نوم الأيام دي، وربنا يلهمنا الصحة؛ عشان نقدر نتابع ونكمل".