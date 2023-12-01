مصري بكندا: نتوقع زيادة الإقبال على التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة

قال عادل بولس، أحد ممثلي الجالية المصرية بكندا، إن أعداد الجالية المصرية في كندا تصل إلى 450 ألف مصري.

وأضاف عادل بولس أحد ممثلي الجالية المصرية بكندا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا اليوم"،: "نتوقع زيادة أعداد المشاركين في الانتخابات الرئاسية من أعداد الجالية المصرية في كندا مع اليوم الثاني للانتخابات بسبب عطلة نهاية الأسبوع".

وأشار عادل بولس أحد ممثلي الجالية المصرية بكندا، إلى أن "لدينا إيمان أن القادم أفضل للدولة المصرية".

وتجري عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار 3 أيام، هي الجمعة والسبت والأحد 1، و2، و3 ديسمبر 2023.

