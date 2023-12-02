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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

رعاية شباب حلوان تطلق مسابقة فنية تثقيفية للطلاب .. تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلقت جامعة حلوان مسابقة بحثية فنية؛ لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابي

وقالت جامعة حلوان، إن المسابقة تتكون من مستويين؛ الأول للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه ويكون موضوع البحث متمثل فى رؤية مختصرة في إطار محدد لإعداد قوي الدولة الشاملة لمجابهة الأزمات المحلية والإقليمية والدولية في ظل عدم الاستقرار العالمي الراهن مع الاستفادة من نتائج حرب أكتوبر في المجالات (السياسية - الاقتصادية - العسكرية - الإعلامية) لدعم بعض ملامح الرؤية المقترحة، بحيث يكون عدد صفحات البحث من 80 - 120 صفحة.

وأوضحت جامعة حلوان أنه على الرغبين بالاشتراك بالمسابقة بالتسجيل بإدارات رعاية الشباب بالكليات في اسرع وقت.

Jobs Education إدارات رعاية الشباب إعداد قوي الدولة الشاملة لمجابهة الأزمات المحلية والإقليمية والدولية التربية الرياضية

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