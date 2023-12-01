خبير أسواق مال: الاستثمار بالبورصة المصرية يحقق عوائد مرتفعة

أكد حسام عيد خبير أسواق المال ، أن الاستثمار بالأسهم المدرجة في البورصة المصرية هو الأفضل، وخاصة في التحوط من ارتفاع معدلات التضخم محليًا وعالميًا.

وقال خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" الذي تقدمه الإعلامية رينال عويضة، عبر قناة أزهري، اليوم الجمعة، إنه يوجد اتجاه من قبل المستثمرين الأفراد للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وشدد على أن الاستثمار في الأسهم والبورصة المصرية بصفة عامة، أفضل نوع من الاستثمار أو التحوط من أي تحريك جديد، أو احتمالية أي تغيرات اقتصادية.

كما أشار إلى أن الاستثمار في الأسهم هو أفضل أداة للتحوط ضد مخاطر تحريك محتمل، والفرصة ما زالت قائمة امام الأموال المستثمرة لتحقيق عائد قوي ومرتفع يتخطي العائد الخالي من المخاطر.

وذكر خبير أسواق المال، إن هناك ارتفاع ملحوظ للعوائد المختلفة، والفرصة قوية لتحقيق معدلات أرباح مرتفعة، مقارنة بالعائد الخالي من المخاطر، وسيكون هناك أداء إيجابي قوي للبورصة المصرية الفترة المقدمة.

وأوضح أنه يوجد طفرة إيجابية، حدثت في نتائج أعمال شركات الأسمدة والمواد الأساسية، ويرجع ذلك لأسباب مختلفة، في ظل الأزمات العالمية ودفع السوق المصري لزيادة الإنتاج ، بما انعكس إيجابيًا على الأداء المالي للشركات الرائدة المختلفة في مصر، وساهم في نجاح تحقيق معدلات نمو في الأرباح والمبيعات.