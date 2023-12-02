القصة الكاملة لواقعة تقطيف الملوخية في المدرسة.. وقرار عاجل لمعاقبة المتورطين.. فيديوجراف

بعد تداول خبر عن فتح تحقيق في واقعة تقطيف الملوخية داخل إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية أثناء جولة رئيس مركز ومدينة ميت غمر أثارت حالة من الجدل الكبير علي مواقع التواصل الإجتماعي.







بدأت القصة عندما قام اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمرافقة احمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، بجولة تفقدية على عدد من المدارس بميت غمر بمحافظة الدقهلية ، للإطمئنان على سير العملية التعليمية، والتأكد من جاهزية اللجان المعدة كمقرات انتخابية في الانتخابات الرئاسية.



جاءت الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، باستمرار المتابعة لسير العملية التعليمية بالمدارس، لمواجهة أى تقصير أو خلل في المنظومة.



وكانت المفاجأة الصادمة ، أنه أثناء قيام اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر بتفقد إحدى مدارس ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، فوجئ رئيس المركز ، بوجود كمية من الملوخية على المكتب بجوار مكاتب الموظفات الاداريات العاملات بالمدرسة وقيامهن بتقطيفها أثناء اليوم الدراسي .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: