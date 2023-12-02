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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فييرا: أتشرف بتدريبي للزمالك سابقا..ومحمد صلاح يستحق الأفضل بأفريقيا

فيريرا
فيريرا

أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني السابق للزمالك، أنه كان سعيداً بتولية المهمة الفنية للقلعة البيضاء، مشدداً على أنه لا يزال يتابع الدوري المصري.

وقال فييرا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، على قناة الزمالك: "أهم شيء بالنسبة لي خلال عملي بنادي الزمالك كان هو ترك بصمة في النادي وبصمة فييرا كمدرب لا زالت موجودة بالنادي وهذا هو الأهم لأن دخول تاريخ النادي أمر ليس سهلا".

وعن جائزة الأفضل فى أفريقيا، قال: "محمد صلاح لديه فرصة كبيرة للفوز بلقب الأفضل، لأنه أثبت وجوده منذ فترة طويلة والجميع يعلم من هو محمد صلاح في أوروبا وفي إفريقيا وبلا تردد أعتقد انه يستحق الجائزة وأنا أمنح له صوتي".

فييرا الدوري الزمالك محمد صلاح

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