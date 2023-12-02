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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن ينظم المؤتمر الجماهيرى الثاني بالوادي الجديد لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية

مستقبل وطن بالوادي
مستقبل وطن بالوادي الجديد

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، المؤتمر الجماهيري الثاني لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمركز الداخلة، بحضور جماهيرى حاشد من كافة أنحاء المحافظة .

شارك في المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام والوحدات الحزبية، فضلا عن رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية والشعبية وعمد ورموز القبائل العربية وأعضاء الحملة الانتخابية وبعض الكيانات السياسية وحشود من أهالي المحافظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم الترحيب بالحضور، وكلمة أمين الحزب بالمحافظة، ثم عرض فيلم نفذته أمانة إعلام المحافظة عن الإنجازات التي تمت في جميع أنحاء الجمهورية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

أكد المحاسب جمال آدم أمين الحزب بالمحافظة دعم واحات الوادي الجديد، للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة لمواصلة مسيرة التنمية والانجازات على أرض مصر ، مطالبا الجميع بالالتفاف خلف القيادة السياسية.

من جانبه أوضح الدكتور مؤمن معاذ أمين الصحة، أن القيادة السياسية أهتمت بتطوير المنظومة الصحية ودعم القطاع الطبي والخدمات في الوادي الجديد.

وطالب النائب محمد علي عبد الغني أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، المصريين برد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
ومن ناحيتها، أكدت النائبة رغده نجاتي، أمينة المرأة بالوادي الجديد، خلال المؤتمر  حصول المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حقوقها كاملة.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير عام أوقاف الوادي الجديد،  إن رجال الدين وعلمائه وشبابه يقفون صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية.

كما أعلن القس مرقص شفيق كاهن كنيسه مارى جرجس بالداخله تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم.

أما ممثل القبائل العربية عبد الحميد زيدان، فأعلن مساندة القبائل العربية للرئيس عبد الفتاح السيسي معتبرا اللحظة الراهنة هي لحظة الدفاع عن مصر.

السيسي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية محافظة الوادى الجديد الداخلة

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