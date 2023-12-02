بسيلفي مع السيسي.. المشاط توثق كواليس زيارة رئيسة المجر لمصر

حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على توثيق كواليس زيارة كاتلين نوفاك، رئيس المجر، إلى مصر، والتى كانت أهمها لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشار حنفى الجبالي والبابا تواضروس.

وظهرت نوفاك والمشاط في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، في الكثير من الأماكن أثناء زيارتها التي وثقتها الأولي بالتقاط الصور السيلفي للدلالة على قوة علاقة الدولتين، وسرعان ما نشرت وزير التعاون الدولي الصور وكتبت "من دواعي سروري أن أرافق السيدة كاتالين نوفاك أول رئيسة للمجر، والأصغر في تولي المنصب وذلك خلال زيارتها لمصر، حيث تبادلنا الخبرات والرؤى، ولقد كانت زيارة مليئة بالأحداث الهامة على رأسها لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما التقت المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما تضمنت الزيارة تفقد عربات السكك الحديد بمحطة مصر، وزيارة أحد مواقع التنقيب عن الأثار بالأقصر".