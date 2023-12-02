فرج عامر يكشف عن عوامل أساسية لاستعادة مستوي الأهلي ..تفاصيل

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عوامل اساسية لاستعادة مستوي الأهلي الفترة القادمة .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: مارسيل كولر هو مفتاح التالق فيما هو قادم ، الأهلي يملك مواهب فنية رفيعة المستوي والفوز يعتمد علي قدرة كولر في رفع درجة الاركيز وخلق الانسجام الحقيقي بين الجميع ، والتدريب علي الضربات الثابتة والضربات الجانبية ( الكورنر)

و كان قد عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج، وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر ، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه.