طبعا طبعا يا كامارا.. عمرو الدرديري يعلق على تصريحات المتحدث الإعلامي لسوار الغيني

قبل مواجهة الزمالك..

علق الاعلامي عمرو الدرديري علي تصريحات محمد ماكس كامارا المتحدث الإعلامي لنادي سوار الغيني عن أهمية مباراة فريقه القادمة أمام الزمالك.

و نشر الدرديري تصريحات كامارا و علق عبر فيسبوك قائلا : طبعا طبعا يا كمارا.

وكشف محمد ماكس كامارا المتحدث الإعلامي لنادي سوار الغيني عن أهمية مباراة فريقه القادمة أمام الزمالك، والمقرر لها الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال كامارا: الزمالك فريق متكامل يمتلك عديد من الاعبين الرائعين مثل عمرو السيسي و ابراهيما نداي ويوسف أوباما.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره سوار الغيني، في التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل، عل استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.