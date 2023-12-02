الأهرام: الرئيس السيسي يولي الخدمات الصحية اهتمامًا خاصًا للارتقاء بجودتها

ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المزايا والحوافز التي تقدمها الحكومة لمستثمري القطاع الخاص المشاركين في إنشاء المشروعات الصحية لمبادرة "حياة كريمة"، تأتي كجزء من الاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للخدمات الصحية، وتشديده على الارتقاء بجودتها لتصبح في نفس جودة ما يتم تقديمه في المستشفيات الخاصة، وفق أحدث ما وصل إليه العالم.

وأضافت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر، اليوم /السبت/، بعنوان (اهتمام خاص بالقاطع الخاص)- أن خطة تطوير القطاع الصحي المصري تشتمل على إضافة نحو 182 ألف سرير بالمستشفيات من الآن حتى عام 2050، وهو رقم ضخم، وسيحتاج إلى تمويل هائل بالتأكيد، مما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوى لحياة المواطن المصري.

وأشارت إلى أن التأمين الصحى الشامل يغطى كل المحافظات، ويقدم حوالى 3 آلاف خدمة طبية شاملة، وعلى أحدث نظم التشخيص والعلاج العالمية.

وتابعت: أن الإشادات العديدة التى يحظى بها التأمين الصحى الشامل لم تأت من فراغ، بل لأن المنظومة تتم بمنتهى الاحترافية ودون عشوائية أو استسهال فى اتخاذ القرارات.

وأكدت أن علاج المواطن سوف يضمن أن يتمتع بكامل الصحة؛ لأنه هو من سيحقق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.