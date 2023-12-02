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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محاضرات لرواق الأزهر في مركز شباب الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظمت الإدارة العامة لتنمية النشء تنفيذ برنامج رواق الأزهر للطفل والأسرة بمركز شباب الغردقة والذى يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ،وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح ،وتوجيهه التوجيه السليم والرد على التساؤلات التي ترد  على أذهانهم.

وتنفيذ فعاليات بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة ومديريه الشباب والرياضة البحر الأحمر محاضرات الرواق لشهر نوفمبر تحت عنوان: " أحوال الشباب بين المسئولية والحرية "

القي المحاضرة فضيله الشيخ محمد أحمد خليل  الواعظ بالأزهر الشريف بالتنسيق مع إدارة فروع الرواق الازهري بالبحر الأحمر

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتوجيهات  حسن خلف وكيل الوزارة  مدير المديرية و جيهان حنفي وكيل الوزارة . رئيس الإدارة المركزية لتنميه النشء، وايمان عثمان مديرالادارة العامة الموهوبين والمبدعين.

 

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة العامة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الرواق الأزهري

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