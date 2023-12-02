محاضرات لرواق الأزهر في مركز شباب الغردقة

نظمت الإدارة العامة لتنمية النشء تنفيذ برنامج رواق الأزهر للطفل والأسرة بمركز شباب الغردقة والذى يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ،وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح ،وتوجيهه التوجيه السليم والرد على التساؤلات التي ترد على أذهانهم.

وتنفيذ فعاليات بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة ومديريه الشباب والرياضة البحر الأحمر محاضرات الرواق لشهر نوفمبر تحت عنوان: " أحوال الشباب بين المسئولية والحرية "

القي المحاضرة فضيله الشيخ محمد أحمد خليل الواعظ بالأزهر الشريف بالتنسيق مع إدارة فروع الرواق الازهري بالبحر الأحمر

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتوجيهات حسن خلف وكيل الوزارة مدير المديرية و جيهان حنفي وكيل الوزارة . رئيس الإدارة المركزية لتنميه النشء، وايمان عثمان مديرالادارة العامة الموهوبين والمبدعين.