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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوب 28.. 20 دولة تدعو لزيادة مصادر الطاقة النووية 3 أضعاف بحلول 2050

الطاقة النووية
الطاقة النووية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، بأن 20 دولة دعت في مؤتمر الأطراف COP28 لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050.

وحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، حثت أكثر من 20 دولة في محادثات الأمم المتحدة للمناخ، اليوم السبت، على مضاعفة قدرة مصادر الطاقة النووية العالمية لـ ثلاث مرات بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2020.

وقال إعلان أقرته دول من بينها الولايات المتحدة واليابان والعديد من الدول الأوروبية إن الطاقة النووية تلعب "دورا رئيسيا" في الجهود الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر.

وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات، في القمة العالمية cop28، تقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار) لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل.

جاء ذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل للغرض نفسه خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في شهر أكتوبر الماضي بمراكش.

مؤتمر الأطراف COP28 مصادر الطاقة النووية الولايات المتحدة الأمم المتحدة للمناخ COP28

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