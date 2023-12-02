نشهد بقوة نضال الشعب.. بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية البوليفية دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وحقه في تقرير مصيره واستقلاله وسيادته الوطنية، وحقه بالعودة لدياره وأرض أجداده.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت خارجية بوليفيا في بيان صادر اليوم “باسم شعب وحكومة بوليفيا نحيي ونعرب عن تضامننا الأخوي مع دولة فلسطين في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين، وفي هذه المناسبة نؤكد التزامنا مع القضية الفلسطينية ونعترف ونشهد للروح الصلبة وقوة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وحقه في تقرير مصيره واستقلاله وسيادته الوطنية وحقه بالعودة لدياره وارض أجداده”.

وأضافت “وتماشيا مع نهجنا السلمي نؤكد التزامنا مع كافة الجهود الدولية السلمية والتفاوضية التي تؤدي بالنتيجة إلى حل هذا الصراع بتعزيز قيام دولة فلسطين حرة مستقلة ذات السيادة بالحدود الدولية قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وكانت الخارجية البوليفية أعلنت في أواخر أكتوبر الماضي، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة. وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.