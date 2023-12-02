التيار الإصلاحي الحر يثمن المشهد الحضاري لمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

ثمن التيار الإصلاحي الحر، المشهد الحضاري الذي رسمه المصريون بالخارج في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، والتي عكست المشاركة الإيجابية للجاليات المصرية في كل البلدان التي جرى فيها التصويت.

وأكد التيار الإصلاحي الحر الذي يضم أحزاب "الاتحاد- الإصلاح والنهضة- مصر القومي"، في بيان له اليوم، السبت، أن المشاركة الواسعة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، تؤكد ارتباطهم بالوطن، واهتمامهم بقضاياها، وأنهم جزء من صنع القرار السياسي في الداخل، بعدما كان دورهم مهمشا في الماضي.

وأشاد التيار الإصلاحي الحر، بنزاهة العملية الانتخابية التي شهد لها جميع المرشحين وحملاتهم، فلم يرصد أي متابع لتلك الانتخابات وجود أي خروقات للعملية الانتخابية، ما يؤكد أننا أمام انتخابات جادة ونزيهة شكلا ومضمونا.

ودعا التيار المصريين بالخارج إلى تكثيف المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري خلال اليومين المقبلين من التصويت، وعدم الالتفات إلى بعض من يعتبرون أن الانتخابات عملية محسومة، مؤكدا أن الديمقراطية مشاركة وليست مجرد شعارات.