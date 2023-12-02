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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الإمارات | المصريون بالخارج يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية.. لا مساعدات إنسانية تصل إلى غزة .. وروسيا تتقدم على كافة الجبهات بـ أوكرانيا

صحف الإمارات
صحف الإمارات

مصادر فلسطينية ومصرية : عدم وصول مساعدات لقطاع غزة منذ انتهاء الهدنة
قصف صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق
روسيا تتقدم على كافة الجبهات في أوكرانيا
البنك الدولي يخصص 45% من تمويلاته السنوية لمشاريع المناخ

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، ومن بينها انتهاء الهدنة في قطاع غزة ومؤتمر المناخ "COP28" في دبي واحتفال الإمارات بعامها الاتحادي الـ52.

ونقلت صحيفة "البيان" أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال اليوم الأحد إن الإمارات تبدأ عامها الاتحادي الـ52 الجديد، وقد رسخت مكانتها بين الأمم وصاغت لشعب الاتحاد خلالها حياة كريمة عزيزة، وبروح الاتحاد يقود السفينة اليوم محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة.

من جانبه قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مهنئاً بعيد الاتحاد الـ 52، إنه "في عيد الاتحاد، تتجدد عزيمتنا، ونتمسك بجذورنا، ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء".

فيما ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”، أن  البنك الدولي أعلن عن حزمة تمويل طموحة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28"، لمساعدة الأشخاص في البلدان النامية على الصمود بشكل أفضل في مواجهة تداعيات تغير المناخ من أجل خلق عالم أفضل للجميع.

ويسعى البنك الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ والقيام بذلك بشكل أسرع، حيث خصص 45% من تمويله السنوي للمشروعات المرتبطة بالمناخ للسنة المالية التي تبدأ من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025.

وفي الشأن العربي، سلطت صحيفة “الخليج” الضوء على بدء المصريين المقيمين خارج البلاد صباح أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الداخل اعتباراً من العاشر من ديسمبر.

وفتحت 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلداً أبوابها لاستقبال الناخبين حتى يوم غدٍ الأحد للتصويت من أجل اختيار رئيس للبلاد.

وبحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري عام 2021، فإن غالبية المصريين المقيمين في الخارج تتركز في الدول العربية وعلى رأسها السعودية، ثم تأتي دول الأمريكيتين في المرتبة الثانية.

من جانبها، ذكرت صحيفة "البيان"، أن وسائل الإعلام الرسمية السورية أفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي شن هجومًا جويًا على محيط العاصمة السورية دمشق ليل الجمعة السبت.

و تصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري لصواريخ إسرائيلية جنوب وغرب العاصمة السورية دمشق ليل الجمعة السبت.

وبشأن الأحداث في غزة، نقلت صحيفة "البيان" أن مصادر فلسطينية ومصرية قالت إنه لم يتم وصول مساعدات إلى قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة القصيرة بين إسرائيل وحركة حماس صباح الجمعة، حيث لم يتم تسليمها بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

فيما نقلت صحيفة "الاتحاد"، أن المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني قال، إن تجدّد القتال في غزة بعد هدنة استمرت أسبوعاً يعيد «الكابوس المروِّع إلى ما كان عليه» في القطاع.

وأضاف مارديني: «الناس على حافة الانهيار، المستشفيات على حافة الانهيار، وقطاع غزة بأكمله يواجه حالة خطيرة جداً».

أما على الصعيد العالمي، قالت صحيفة "البيان"، إن روسيا أعلنت توسيع مناطق سيطرتها على كافة الجبهات الأوكرانية، في وقت قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الحرب مع موسكو تمر بمرحلة جديدة، وسط تقديرات أن يؤدي فصل الشتاء إلى تعقيد القتال.  

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أمس، تقدم جيش بلاده «في كل الاتجاهات» في أوكرانيا، وسط تركيز قوات موسكو الضغط على الجبهة الشرقية.

ولفت إلى أن روسيا ستجري تدريبات عسكرية بحرية تسمى «أوشن 2024» العام المقبل.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أفاد بأن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة بنجلادش اليوم السبت، وذلك على عمق 10 كيلومترات.

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