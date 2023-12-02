سفير مصر بتونس يشيد بالإقبال الكبير في الانتخابات: مشهد مشرف وحضاري

قال السفير إيهاب فهمي، سفير مصر بتونس، إن اليوم الأول من الانتخابات شهد توافد أعضاء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في مشهد حضاري.

وأضاف إيهاب فهمي، خلال مداخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن عملية الانتخاب لم تستغرق عدة دقائق، متابعا: تواصلنا مع الجالية وعقدنا العديد من الندوات مع المصريين، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.

واسترسل: السفارة المصرية في تونس عملت على توفير جميع التيسيرات للمواطنين، حيث لا يستغرق التصويت بضع دقائق حسب التعليمات التي وضعتها الهئية الوطنية للانتخابات كإظهار الرقم القومي وجواز السفر المميكن، لافتا إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.

وأكمل: الأشقاء في تونس قدموا كافة التسهيلات للجالية المصرية، ميرا إلىأن تعبيرات المصريين تؤكد عزمهم على المشاركة في الانتخابات، متوقعا استمرار كثافة المشاركة، مقدما الشكر للسلطات التونسية على التسهيلات التي تم تقديمها للمواطنين.

وكد على أن الجميع أدرك حجم ودور مصر الذي تلعبه، والجميع يأتي إلى مصر في الأموال الحساسة، والمواطن المصري يشعر بذلك، والشعب المصري يقف صفا واحدا لدعم مسار الدولة.