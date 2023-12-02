عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المجتمع الدولي يتجاهل حقوق الفلسطنيين.. عربية النواب تنتقد عودة القصف الإسرائيلي لغزة

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة

انتقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، عودة القصف الجنوني لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، بعد هدنة إنسانية استمرت عدة أيام، بفضل الجهود المصرية التي أسفرت عن تبادل عدد كبير من الأسري، وكذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة: ما تقوم به قوات الاحتلال من هجوم وحشي على غزة، فيه إصرار على تقويض عملية السلام في المنطقة، وتمسك من جانبها لتنفيذ مخططها بتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار النائب إلى أن هناك تجاهل واضح من المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، لاسيما وأنه منذ تجدد القصف مع انتهاء الهدنة وصل عدد الشهداء والمصابين إلى المئات.

وتساءل أحمد فؤاد أباظة: ما ذنب الشعب الفلسطيني الأعزل أمام الآلة العسكرية الغاشمة؟، مشيرا إلى أن استمرار القصف بهذا الشكل يؤدي لنتائج كارثية، لاسيما وأن قطاع غزة يعاني أشد المعاناة بسبب أعمال التخريب والدمار على مدار الأيام الماضية.

وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما زالت تقوم بجهود كبيرة من أجل إنهاء الصراع ووقف دائم لإطلاق النار، مشددا على أهمية الالتزام بالتوجهات المصرية في هذا الشأن حرصا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

لجنة الشئون العربية النواب احمد فؤاد اباظه الاحتلال الاسرائيلي غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

لم يجدد حتى الآن| رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف.. إعلامي يفجر مفاجأة

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ترشيحاتنا

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

معلومات الوزراء يدشّن العدد الأول من مجلة "سياسات مناخية" تزامناً معCOP 28

مدبولي يتفقد مصنعا لإنتاج الأجهزة الكهربائية بالسادات

الانتخابات الرئاسية.. إقبال كبير من المصريين في قطر على صناديق الاقتراع |صور

الحكم على مرتضى منصور بسبب محامي شهير.. بعد قليل

أمريكا تتعهد بتقديم 3 مليارات دولار أخرى لصندوق المناخ الأخضر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر صادم لحزام هيفاء وهبي الأصفر

أمراض مزمنة.. مضاعفات خطيرة تحدث للمصابين بإنفلونزا الخنازير

في متناول الجميع.. سعر فستان جورجينا بـ أبو ظبي يثير الجدل

تحذير عاجل من الأرصاد.. حالة عدم الاستقرار تبدأ في هذه المحافظات

فيديو

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبري والنجم العالمي جوني ديب بمهرجان البحر الأحمر

نبيلة عبيد ولبلبة ونانسي عجرم يرقصن مع شارون ستون بالبحر الأحمر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ