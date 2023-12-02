مستشارة التضامن لبرنامج وعي: حملة الـ16 يومًا تناهض العنف وتدعم ضحايا الحروب| خاص

قالت الدكتورة منى أمين، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، إن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها»، تستهدف النساء والأطفال ضحايا الصراعات والحروب؛ لأن أكثر منّ يدفع الثمن في النزاعات المسلحة هم الفئات الأضعف من النساء والأطفال.



وأضافت مستشار وزارة التضامن في تصريحات خاصة لـ«صدي البلد »، أن توقيت انطلاق الحملة تزامن مع أحداث الحرب على غزة، والتي بلغ عدد ضحاياها 75% من الأطفال والنساء.



وأوضحت أن الحملة تستهدف تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لهذه الفئات، منها مراكز استضافة المعنفات التابعة للوزارة و التي تستقبل أي سيدة تعرضت للعنف من أي جنسية وتمنح نفس حقوق السيدة المصرية.

وأشارت إلى أن الحملة تركز خلال عام 2023، على الفئات التالية، وهن: النساء الفقيرات اللاتي تتعرض للاستغلال الاقتصادي في بيئة العمل أو العنف المنزلي، ذوات الإعاقة وما تتعرض له من الاستغلال أو التنمر أو التهميش من جانب، والتعامل من المنظور الخيري وليس الحقوقي من جانب آخر.

وأضافت أن هذا إلى جانب النساء في الصراعات المسلحة اللاتي يتعرضن لأبشع أنواع العنف هي وأطفالها، ومنها: الأمراض والجروح والقتل، التهجير، والاغتصاب، وفقدان الأمن، وكذلك، النساء اللاجئات اللاتي تتعرض للاستغلال الاقتصادي والجنسي.

وتابعت أن الحملة تستهدف النساء اللاتي تتعرض للاضطهاد والحرمان من الحقوق نتيجة الأفكار المتطرفة الدينية والاجتماعية، الفتيات اللاتي يتم لهن إجراء جريمة ختان الإناث وما تعانيه من انتهاك حقوقها في صحة نفسية وجسدية سليمة، الفتيات اللاتي تتزوج وهن في مرحلة الطفولة وتحرمن من حقوقهن في التعليم والصحة والمستوى المعيشي المناسب.

وأوضحت أن الحملة تعرض الأفكار والمعتقدات السلبية التي تقف وراء استمرار هذه الأشكال من العنف ضد المرأة، وتقدم المعرفة الصحيحة العلمية والاجتماعية الدينية للرد على مثل هذه الأفكار والمعتقدات، وكذلك الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع أشكال العنف المختلفة.



وأكدت على أن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء و الفتيات، تناهض كافة أنواع العنف التي يتعرضن لها سواء ذوات الإعاقة أو الأرامل و الفتيات وكبار السن، وكل سيدة في المجتمع، وتتنوع هذه القضايا بين الختان، الزواج المبكر للفتيات، العنف الأسري، عمالة الأطفال، وغيرها.



وأشارت إلى أن الحملة تعتمد في توعيتها على تحليل الأرقام و البيانات لأن الأرقام هامة للغاية، لتوعية الناس بحجم المعاناة التي تعاني منها الفئات المستهدفة في الحملة، وكذلك تعتمد على الفن في التوعية مثل الأفلام والدراما الخاصة بدور المرأة في الحروب و النزاعات، والأعمال التي تناقش المشاكل الاجتماعية.



ويذكر أن، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها»، والتي تستمر خلال الفترة من 26 فبراير و حتى 10 ديسمبر القادم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



وتستهدف الحملة توعية قطاعات مختلفة من المجتمع، منها الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، الفئات الأولى بالرعاية، وتعتمد في التوعية على عدة طرق منها: التعريف بمنظومة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، استعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،



ينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد».