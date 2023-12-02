عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حصار الاحتلال.. أطباء بلا حدود تكشف عن مأساة بمستشفى العودة في غزة

مستشفى العودة
مستشفى العودة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، عن تضرر مستشفى العودة بقطاع غزة، حيث لا يزال يعمل فريقها جراء انفجار وقع بعد ساعات قليلة من انتهاء الهدنة.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم السبت إنه بسبب الحصار المستمر والهجوم على مرافق طبية أخرى، ينخفض مخزون الإمدادات الطبية في مستشفى العودة إلى مستوى خطير ما يجعله بأمسّ الحاجة إلى الأدوية والمعدات.

ودعت إلى ضرورة حماية مرافق الرعاية الصحية، مطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار وإدخال المساعدات دون قيود إلى قطاع غزة بأكمله.

ويعد مستشفى العودة هو أحد آخر مستشفيات شمال غزة التي لا تزال عاملة بعد أن دمر القصف العشوائي المنطقة.

وفي وقت سابق، حملت منظمة "أطباء بلا حدود"، جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إطلاق النار على قافلة من مركبات المنظمة في 18 نوفمبر، مما أدى إلى سقوط شخصين.

وذكرت  إذاعة "فرانس إنفو" أن منظمة أطباء بلا حدود أشارت إلى مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار في 18 نوفمبر، على قافلة تابعة لهذه المنظمة غير الحكومية في غزة... والذي أدى إلى مصرع شخصين".

وقال أحد أعضاء منظمة أطباء بلا حدود، إنه شاهد قناصة على سطح أحد المباني، وكذلك دبابات قبل وقت قصير من إطلاق النار.

وتطالب المنظمة الدولية، السلطات الإسرائيلية بتقديم توضيح وكذلك بإجراء تحقيق مستقل.

منظمة أطباء بلا حدود مستشفى العودة غزة الاحتلال الاسرائيلي الإمدادات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ترشيحاتنا

الداخلية تتحرك قانونيا ضد أصحاب السيارات منتهية التراخيص المتروكة في الشوارع

الهلال السعودي يضرب رقما تاريخيا جديدا بعد التغلب على النصر بثلاثية

بعد الإصابة بتنزانيا.. موقف عبد المنعم من المشاركة في مونديال الأندية

بسبب إخفاق الحكومة.. اعتقال 6 محتجين خلال تظاهرة أمام منزل نتنياهو| فيديو

الفراخ رخصت.. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

الانتخابات الرئاسية.. سيدات مصر يتصدرن المشهد أمام السفارة المصرية بـ البحرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر صادم لحزام هيفاء وهبي الأصفر

فيديو

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبري والنجم العالمي جوني ديب بمهرجان البحر الأحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ