عضو الجالية المصرية بفرنسا: مخيمات لحماية الناخبين من السقيع

قالت الدكتورة جيهان جادو عضو الجالية المصرية بفرنسا ،إن امس هو اول يوم للانتخابات بالسفارة المصرية بفرنسا وقد فتحت ابوابها الساعة التاسعة صباحا أمام الناخبين.

وأكدت جادو خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد تقديم الإعلامية رشا مجدي ان القنصلية المصرية والسفارة المصرية في فرنسا قاموا بدور متميز للأعداد للعملية الانتخابية .

العملية الانتخابية تسير بمنتهى النظامية والإحترافية

واوضحت: اقامت السفارة المصرية مخيمات من أمام مقر الانتخابات للحفاظ على الناخبين من السقيع بفرنسا، لافته الى ان العملية اللوجستية أمس كانت تسير على أعلى مستوي وشهدت انتظام واحترافية.

وفرت القنصلية المصرية بفرنسا أجهزة لمساعدة ضاعفي النظر على التصويت بالأنتخابات

واشارت عضو الجالية المصرية بفرنسا، الى أن القنصلية المصرية لم تنس زوي الهمم حيث وفرت لهم الأجهزة التى قد يستعملها ضاعفي النظر حتي يتم الادلاء بصوته ولم يري المصريين اي صعوبة في الانتخاب والعملية الإنتخابات جرت بسهولة ويسر.

وأضافت ان اعداد الناخبين المصريين المقبيلن على الانتخابات فاقت التوقعات وتستمر في الزيادة لليوم الثاني على التوالي.